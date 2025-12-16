Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılardan gelen ihbarlar doğrultusunda Marmaris'in Bozburun ve Hisarönü bölgelerinde hayalet ağ temizleme çalışması başlattı. Reis 48 isimli gemi ve dalış timiyle iki ayrı noktada dalış gerçekleştirildi.

Bozburun Çomçalık mevkisinde yapılan çalışmada, deniz canlıları tehdit oluşturan yaklaşık 1500 metrekarelik hayalet ağ, denizden çıkarıldı. Yetkililer, bölgede hava şartlarına bağlı olarak iki hafta boyunca toplam 7 dalış günü planlandığını belirtip, Muğla'nın tüm kıyılarında hayalet ağlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.