Güney Koreli araştırmacılar, memelilerde retina hücrelerinin kalıcı olarak yenilenmesini sağlayan çığır açıcı bir yöntemi ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, retina hasarına bağlı görme kayıplarının gelecekte tedavi edilebileceğine dair güçlü kanıtlar sunuldu.

Araştırmada, normalde retina yenilenmesini baskılayan PROX1 adlı proteinin etkisiz hale getirilmesiyle, destek hücreleri olan Müller glia hücrelerinin yeniden çoğalma ve nöron üretme yeteneği kazandığı gösterildi.

Hasarlı Retinada Yeni Nöronlar Oluştu

Deneyler, retinitis pigmentosa hastalığını taklit eden fare modelleri üzerinde gerçekleştirildi. PROX1 proteini inhibe edildiğinde:

Hasarlı retina bölgelerinde yeni nöronlar oluştu

Retina yapısı kısmen yeniden inşa edildi

Farelerde görme fonksiyonlarında belirgin iyileşme gözlendi

Araştırmacılar, elde edilen etkinin en az 6 ay boyunca devam ettiğini belirtti.

Memelilerde İlk Kalıcı Retina Yenilenmesi

Bilim dünyasında memelilerin retina nöronlarını doğal olarak yenileyemediği kabul ediliyordu. Bu nedenle makula dejenerasyonu ve retinitis pigmentosa gibi hastalıklar, çoğu zaman kalıcı körlükle sonuçlanıyordu.

Daha önce zebra balıkları gibi bazı canlılarda görülen doğal retina yenilenmesinin, bu çalışma ile ilk kez memeli retinasında kalıcı şekilde tetiklendiği vurgulandı.

Gelecekte Körlük Tedavisi Mümkün Olabilir

Uzmanlara göre bu bulgular, insanlarda görme kaybına yol açan birçok hastalık için yeni nesil tedavilerin önünü açabilir. Ancak yöntemin insanlar üzerinde uygulanabilmesi için klinik çalışmaların tamamlanması gerekiyor.

Araştırma, retina hastalıkları ve körlük tedavisi alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.