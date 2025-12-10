Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak’ın iç ulaşımı ve bölgesel kalkınması için kritik önem taşıyan projelerde yaşanan gecikmelerin kentin geleceğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kantarcı, Zonguldak çevre yolunun öncelikli yatırım olmasına rağmen hâlâ başlamadığını belirterek sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Ayrıca Zonguldak merkez ile Havaalanı arasında yapılması planlanan 20 kilometrelik raylı ulaşım hattının Kışla-Çayır vadisinde acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filyos–Devrek arasında nehrin iki yakasında geniş yollarla yeşil bant oluşturulması ve bu aks üzerinde raylı sistem kurulması gerektiğini belirten Kantarcı, mevcut Güdüllü–Sapça bağlantısının iyileştirilmesiyle Zonguldak–Çaycuma arasındaki mesafenin 45 km’den 25 km’ye düşürülebileceğini ifade etti.

Orta vadede ise Ereğli–Zonguldak–Bartın demiryolu hattının bölgesel kalkınma açısından şart olduğunun altını çizdi.