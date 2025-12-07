Derin deniz projeleri için özel tasarlanan, gelişmiş makaralı döşeme sistemi bulunan 43 metre uzunluğundaki Seven Vega gemisi, Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu yapacak. Kurulacak boru hattı ise Faz 2 kuyularından gelecek doğal gaz 2026’da göreve başlayacak Osman Gazi Yüzer Ünitesi’ne ulaştıracak. Gemi bu görevleri kapsamında, İstanbul’dan açılarak Zonguldak’ta bulunan doğalgaz işleme tesisi kurulu Filyos Limanı’na ulaştı. AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Yusuf Aldatmaz ile Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, gemiyi ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

‘DOĞALGAZ ÜRETİMİMİZİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAK’

Ziyareti sosyal medya hesabında paylaşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, “Mavi Vatan’da stratejik bir görev üstlenen Seven Vega gemisinde incelemelerde bulunduk. Sakarya Gaz Sahası’nda 2100 metre derinlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Seven Vega; deniz tabanına döşenecek boru hatlarıyla kuyuları, 2026 yılında sahaya inecek Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi’ne bağlayacak. Bu önemli adımla birlikte, 2026 yılı itibarıyla günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkararak 8 milyon hanemizi yerli ve milli gazımızla ısıtmayı hedefliyoruz. Bu çalışma, Türkiye’nin enerji bağımsızlığında tarihi bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı. (DHA)