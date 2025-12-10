Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak Türkiye sanayisinin yüksek teknoloji ve sermaye mallarının katkısıyla yıllık bazda büyüdüğünü açıkladı. Aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşandığını belirten Şimşek, kasım ayına yönelik öncü göstergelerin ise üretimde ılımlı bir artışa işaret ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında özellikle yüksek teknolojili sektörlerin ve sermaye malı üretiminin sanayi performansına güçlü destek verdiğini vurguladı. Şimşek, “Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi” dedi.

Kasım ayı görünümünün daha olumlu olduğuna dikkat çeken Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken, zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Şimşek’in açıklamaları, ekonomi yönetiminin üretim yapısında dönüşüm hedeflerine işaret ederken; yüksek teknolojili üretim, katma değer ve sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.