ATV’nin Baba Yapım imzalı yeni dizisi ‘Liliyar’ın oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizinin ekibine son olarak genç kuşağın başarılı isimlerinden Taro Emir Tekin katıldı. Ali Balcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu projede Tekin, “Koray” karakterine hayat verecek ve Fikret Kuşkan’ın canlandıracağı “Umur Karanoğlu”nun oğlu rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Hasan Burak Kayacı’nın proje tasarımını yaptığı “Liliyar” dizisi, geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizide yer alan oyuncular şöyle:

Hülya Avşar – Fazilet, Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu, Levent Ülgen – Faik, Erkan Can – Mürsel Baba, Mine Çayıroğlu – Tülin, Deniz Uğur – Hümeyra, Sarp Bozkurt – Bülent, Lara Aslan – İlyun, Taha Baran Özbek – Yiğit, Türkü Turan – Seray, Selin Işık – Rana, Özlem Başkaya – Şermi, Fatih Doğan – Üveysi, Timur Ölkebaş – Beyazıt, Aleyna Bozok – Merve Aydan, Koray Kadirağa – Soso, Eda Şölenci – Dilan, Uğur Çevik – Merve

Yeni transferi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle “Liliyar”, 2026 sezonunun en merak edilen projeleri arasında yer alıyor.