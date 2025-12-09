Kadın dayanışmasına verdiği önemle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, son açıklamalarıyla yine dikkat çekti. Cannes Film Festivali’ne marka yüzü olarak katılan kadın oyunculara yönelik eleştirilere tepki gösteren Uzerli, bu kez Dilan Çiçek Deniz için övgü dolu sözler söyledi.

Dilan Çiçek Deniz’in Şiir Kitabı Heyecan Yarattı

Red Sea Film Festivali’nde röportaj veren Dilan Çiçek Deniz’in, 15 yaşında çıkardığı şiir kitabından bahsettiğini duyan Meryem Uzerli, büyük bir heyecanla bu anı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

“Bir Hayrandan Selamlar”

Uzerli yaptığı paylaşımda,

“Sevgili Dilan, bravo... Çok güzel. Şiirleri ve şiir okumayı çok seviyorum. Bir hayrandan selamlar... Sana güven, sevgi ve aradığın tüm başarıyı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Dilan Çiçek Deniz ise Uzerli’nin bu destekleyici mesajına kayıtsız kalmadı ve şu yanıtı verdi:

“Çok hoş bir kadından gelen çok hoş sözler.”