Şikayetvar, son dönemde Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok cast ajansına yönelik şikayetlerin hızla arttığını açıkladı. Oyunculuk ve reklam projelerinde yer almak isteyen vatandaşlar, ajansların yüksek ücret talep etmesine rağmen hiçbir hizmet sunmadığını, verilen sözlerin tutulmadığını ve iletişim kanallarının tamamen kapandığını belirtiyor.

Platform üzerinden yapılan şikayetlerde öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

6 bin TL ödeme yapan bir vatandaş, 10 Kasım’dan bu yana ajansa ulaşamadığını belirterek, “Dekontlarım mevcut, defalarca aradım ama telefon açılmıyor. Maddi ve manevi zarardayım” dedi.

Çocuğu için 5 bin TL ödeyen bir aile, kayıt sırasında “projelere yönlendirme” sözü verildiğini ancak ödeme sonrası kimsenin ilgilenmediğini ifade etti. Aile, “Amaçları sadece para almak, muhatap bulamıyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Batman’da yaşayan bir aile, kızlarının kaydı için 8 bin TL ödediklerini, ajansın üç hafta içinde dönüş yapacağı sözü verdiğini ancak yalnızca bir kez telefona çıkıldığını belirtti. Aile, “Kaydınız var, bir şey olursa ararız’ deyip geçiştirdiler” dedi.

Kasım 2023’te 6 bin TL ödeme yapan bir başka vatandaş, hiçbir hizmet alamadığını ve her aradığında farklı kişilere yönlendirildiğini söyledi. Vatandaş, “Sözleşmede 15 gün fesih süresi var ama hizmet almadım ki fesih yapayım” diyerek ücretinin iadesini talep etti.

Bir başka mağdur ise reklam çekimi bahanesiyle çağrıldığını, telefonda “ücretsiz” denmesine rağmen kendisinden 2 bin TL talep edildiğini aktardı. Aynı kişi, “Eğitim dedikleri şey 5 dakikalık konuşma ve bir kağıt. 10 gün içinde arayacağız dediler, aramadılar” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı ve hem ücretinin hem yol masraflarının iadesini istedi.

Yaklaşık bir ay önce başvuru yapan bir kişi, ertesi gün ısrarla ajansa çağrıldığını ve eğitim adı altında 2 bin TL talep edildiğini belirtti. Ünlü isimlerin referans gösterildiğini iddia eden vatandaş, “Paramı geri istedim, bahanelerle oyaladılar. Patron yurt dışında dediler ama parayı alırken patron yok muydu?” diyerek tepki gösterdi.

Bazı ajansların ikna sürecinde yanıltıcı vaadlerde bulunduğu da öne çıkıyor. Bir şikayetçi, “Beni arayıp ‘Sadece 5 kişi seçildi, ilk seçilenlerdensiniz.’ dediler. Meğer 55 kişiye aynı şeyi söylemişler” açıklamasında bulundu. Aynı kişi, ödemeden sonra ajansın tavrının tamamen değiştiğini, telefonların açılmadığını ve depozitonun iade edilmediğini söyledi.

Bir başka veli ise kızına, tanınmış bir giyim markasının reklamında rol alacağı söylenerek ödeme alındığını ancak daha sonra kimsenin telefonlara çıkmadığını dile getirdi. Veli, “Evraklarım ve faturalarım elimde, gerekiyorsa yasal süreci başlatacağım” sözleriyle hukuki yollara başvuracağını bildirdi.