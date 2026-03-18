Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ellerinde taşıdıkları kartonlarla okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, “Çanakkale geçilmez” yazılı koreografi oluşturdu.

Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte miniklerin sergilediği performans büyük beğeni topladı. Duygusal anların yaşandığı gösteri, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Hazırlanan koreografi, okulun sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak geniş kitlelere ulaştı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

