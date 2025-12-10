Erzincan iş dünyasının önde gelenleri şehrin önemli isimleri Emir Sarıgül’ü ikna etmek istiyor. Herkesin ortak niyeti spor camiasında yetişmiş bir ismin Erzincanspor başkanlığına getirilmesi.

Erzincan’da spor gündemi, son günlerde ortaya atılan dikkat çekici bir iddia ile hareketlendi. Üç dönem Altı yıl Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızlarını Galatasaray'a kazandıran Emir Sarıgül’ün ismi bugünlerde Erzincanspor ile anılıyor.

Resmî bir açıklama olmamasına rağmen Sarıgül’ün geçmiş spor tecrübeleri ve son dönemdeki girişimleri, “Erzincanspor yolunda mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Kulübe yakın kaynaklar şimdilik somut bir adım olmadığını belirtse de şehirde ve sosyal medyada tartışmalar büyümeye devam ediyor.

EMİR SARIGÜL, ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR BAŞKANLIĞI’NA ADAY OLACAK

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, Anagold 24 Erzincanspor başkanlığı için aday olacak. Kulübün olağanüstü genel kurulu 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 2 Ocak 2026 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Daha önce başkanlık için aday olan bir diğer isim ise Erzincanlı İş insanı Taner Yergin.