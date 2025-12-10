İstanbul Cebeci Mahallesi’nde yaşayanlar, 1,5 yıldır iş yerleri ve evlerini basan atık suyla mücadele ediyor. İSKİ ve belediyeye başvurmalarına rağmen kalıcı çözüm bulunamadığını belirten mahalle halkından Erol Çamsarı, "Her yağmurda aynı korkuyu yaşıyoruz. Uykularımız kaçıyor, iş yerlerimiz su altında kalıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

Sultangazi 2517. Sokak'ta bulunan esnaf ve mahalle sakinleri, özellikle son aylarda artan su baskınları nedeniyle zor günler yaşıyor. Atık su kanalından taşan pis sular, defalarca iş yeri ve evleri bastı. Yağmur yağmamasına rağmen 1,5 yıldır su baskınlarıyla uğraştıklarını ve mağdur olduklarını dile getiren mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İş yerlerini her su baskınında kendi imkanlarıyla temizlemek zorunda kaldıklarını belirten esnaf, kanalizasyon ve kot yıkama atıklarının karıştığı pis suyun çevreye mikrop yaydığını da belirterek kalıcı çözüm talep ediyor.

'YAĞMUR YAĞMASA DA SU BASKINI OLUYOR'

Sokakta iş yeri bulunan Barış Akarsu, deponun sürekli atık suyla dolduğunu belirterek, "Burada bir işletme sahibiyim. Aşağıda da bu işletmenin deposu bulunuyor. Depo çok kez su baskınına uğruyor. Yağmur yağsa da yağmasa da baskına uğruyor. Bunun sebebinin; yukarıda bulunan bir kot yıkama dükkanının atıkları olduğu söyleniyor. Ben bildiğiniz bir çöplüğün ev sahipliğini yapıyorum. Çok sayıda şikayetim, çok sayıda aramam oldu ama hiçbir şekilde yanıt gelmedi. Temizlemeye suyu çekmeye bile gelmediler. İSKİ'yi defalarca aradım, 'Dönüş sağlayacağız' deyip kapattılar hiçkimse gelmedi. Gece 02.00'ye kadar buradaydım, gelen olmadı. Şimdi de geldiler, 'Araç giremedi' deyip hemen gittiler. Yaptıkları çalışma hiçbir şekilde fayda etmiyor. Ben bu sorunu 1,5 senedir yaşıyorum, ciddi maddi zararım var. Çözüm bulunsun diye uğraşıyorum ama hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor. Her defasında şikayette bulunuyorum" diye konuştu.

'PİS SU AKIYOR AİLELER EVLERİNİ TERK EDİYOR'

Akarsu, "Yanda bir ev var, hepsinin ayakları su içinde, içinde aile yaşıyor. Aşağıda bir daire daha vardı, daireyi bırakıp gittiler.Dün gece bir aile daha evi bırakıp kaçtı. Evin ışıklarını bile söndürmeden kaçıp gittiler kendilerini kurtarmak için. O derecede yoğun su geliyor ve bu pis su, bildiğimiz atık su. Mavi su, kot suyu bu. Bu da mikrop içerdiği için insanlar çocuklarıyla birlikte kaçıyor. Yetkililerin bir an önce buraya odaklanmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR YAĞINCA UYKULARIMIZ KAÇIYOR'

Sokakta iş yeri bulunan Erol Çamsarı ise, "Yağmur yağdığı zaman uykularımız kaçıyor. Evimizi, iş yerimizi su basıyor. Bu sokağı komple su basıyor. Kim ilgileniyor bilmiyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Tahliye için İSKİ çalışanı arkadaşlarımız geliyor, gidiyor ama bizim canımız yandıktan sonra gelmelerinin bir anlamı kalmıyor bizim için" dedi.

'LOKANTANIN MUTFAK BÖLÜMÜ 1 METRE SU DOLDU YEMEKLERİ ÇÖPE ATTIK'

Lokanta işleten Burhan Solun ise, Bu sorunu sürekli yaşıyoruz. Mahalle sakinleri ve esnaf olarak bu mağdduriyeti sürekli yaşıyoruz. Belediyeden İSKİ'den gelen arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar ama bu sorunu bitiremiyorlar. Bu sıkıntımız sürekli devam ediyor. Lokantamızın mutfak ve imalat bölümü yaklaşık 1 metre suyla doldu. Biz bunu kendi imkanlarımızla tahliye ettik ama sıkıntılarımız devam ediyor. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Bu sıkıntıyı bir daha yaşamak istemiyoruz.Giderden sürekli su geliyor, kapatıyoruz tekrar açılıyor. Bu atık su, kanalizasyon suyudur. Kokusundan dolayı lokanta olduğu için içeri müşteri alamıyoruz. Büyük zararımız var. Geçen ay da aynı sorunu yaşadık. Aradık İSKİ ve belediyeyi. Dün yine yağmur yağdı, aynı sorunu biz yine yaşadık. Dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Elimizdeki yemeklerin, dönerlerin hepsi kaldı çöpe gitti.Bu sorunu sürekli yaşıyoruz." dedi.

'YAĞMUR YAĞMADAN SIKINTI YAŞIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Sönmez Akkuş ise, "Bu belki onuncu kez oluyor. Bu 1,5 sene içinde bu problemi hep yaşıyoruz.Yukarıda 'Künklerin suyunu kapattık, artık gelmeyecek.' dediler ama şu an bodrum yine suyla dolu. Hep yeşil su, künklerin suyu. Bu künk nerededir ben onu da bilmiyorum.Hepsi mühürlenmiş bir daha olmayacak dediler. Yağmur yağmadan bile sıkıntı yaşıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.