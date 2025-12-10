Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Eşitliğin olmadığı yerde gelecekten söz edemeyiz"

ABB Başkanı Yavaş'ın konuya ilişkin paylaşımı: "İnsan onurunun, adaletin ve eşitliğin korunmadığı bir yerde gerçek anlamda bir gelecekten söz edemeyiz. Kimsenin temel insani haklarından mahrum kalmadığı, sosyal refahın tam sağlandığı ve tüm hak ihlallerinin son bulduğu yarınlarda Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlamak dileğiyle." şeklinde konuştu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Neden Kutlanır?

10 Aralık 1948, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, tarihin en önemli belgelerinden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiği gündür.

Bu tarih, insanlık için bir dönüm noktasıdır çünkü ilk kez:

Her insanın sırf insan olduğu için sahip olduğu temel hak ve özgürlükler açıkça tanımlandı,

Devletlerin uyması beklenen evrensel ilkeler oluşturuldu,

Ayrımcılığın her türü karşısında insan onuru evrensel olarak güvence altına alındı.

Bu yüzden 10 Aralık, her yıl tüm dünyada “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır. Hazine iki tahvil ihalesiyle 64,1 milyar lira borçlandı İçeriği Görüntüle