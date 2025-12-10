Karadeniz'de av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk ve çeşitlilik sürüyor. Trabzon’da sezonun ilk haftalarında yoğun olarak avlanan istavrit yerini hamsiye bırakırken, hamsinin kilosu 100 TL’den satışa sunuluyor.

Av yasağının kalkmasının ardından “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, bu sezon tezgahları hamsi, mezgit, somon, levrek, çupra, barbun ve sınırlı miktarda avlanan palamutla doldurdu. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsi ve istavrit 100 TL, mezgit 350 TL, çupra ve levrek 500 TL, barbun 300 TL, tirsi 250 TL’den satılırken, az çıkan palamut ise 250-300 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık ise yine hamsi oldu.

“Vatandaş hamsiye doydu”

Balıkçı Kadir Pınar, sezonun hamsi açısından oldukça bereketli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Hamsi bu yıl çok bol ama diğer balık türlerinde aynı bolluk yok. Bu sene palamut çıkmadı, zaten hamsinin bol olduğu yıllarda palamut pek olmaz. Fiyatlar makul seyrediyor. Hamsi az olursa 100 liraya satıyoruz, bol olduğunda 50 liraya kadar düşüyor. Sezon başında günde 60-70 kasa hamsi satıyorduk, şu an 20 kasa bile satamıyoruz. Vatandaş hamsiye doydu diyebiliriz.”

“Hamsi 15-20 gün daha devam eder”

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise vatandaşın ilk tercihini yine hamsiden yana kullandığını belirterek,

“Hamsi tüm bolluğuyla devam ediyor. Ara ara palamut da geliyor. İyi bir sezon geçiriyoruz. Hamsi 15-20 gün daha sürer; hava şartları bozulursa kaybolabilir. Vatandaş hamsiye doydu, biz de satmaya doyduk” dedi.

“Balık çeşitleri bol”

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da tezgahlardaki çeşitliliğe dikkat çekerek,

“Sezon hamsiyle başladı ve hala hamsiyle devam ediyor. Palamut bu yıl yok denecek kadar az. Vatandaş yaklaşık 3 aydır hamsi tüketiyor. Mezgit, istavrit, somon, çupra gibi balıklarımız da bol. Havalar bozduğunda balık azalır ve fiyatlar yükselir” ifadelerini kullandı.

“Bu sene çok hamsi yedik”

Balık tezgahından alışveriş yapan Necla Biricik ise,

“Hamsi aldık, çok güzeldi. Akşam tavasını yapacağız. Bu sene çok hamsi yedik, tavası da buğulaması da çok lezzetli oluyor” diye konuştu.