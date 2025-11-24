Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Suat Demir, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak tanımladığı obezite hastalığına ilişkin uyarıları ve tavsiyelerde bulundu. Obezite seviyesine ulaşmış ve sağlık sorunları yaşamaya başlayanlar için zayıflama iğnelerinin dikkati çeken bir seçenek haline geldiğini ancak bu iğneleri belirli kriterleri taşıyan kişilerin kullanabileceği uyarısında bulunan Dr. Demir, "Obezite hızla büyüyen küresel bir sorun haline geldi. Tüm dünyada 1 milyar civarında obez olduğu düşünülmekte. Ülkemiz nüfusununsa yüzde 30'undan fazlası obez. Biz, bu oranla Avrupa’nın en obez ülkesiyiz. Obezite hızla büyüyen küresel bir sorun olmaya devam ediyor" dedi.

'KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ REJİMİ BELİRLENMELİ'

Zayıflama iğnelerinin mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Ahmet Suat Demir, "Obezitenin önemli bir sağlık sorunu ve kronik bir hastalık olduğunu kabullenmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Diyet, egzersiz ve davranış değişikliği yaparak tedaviye başlamamız lazım. Obezitenin sebep olduğu; diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık gibi birçok hastalığa neden olabiliyor. Bu sağlık sorunlarının önüne geçmek obeziteyi tedavi etmekle başlıyor. Obezite tedavisinde kullanılan birtakım yöntemler var. Girişimsel işlemler ve farmakolojik ilaçlar da var. Öncelikle obez bir bireyin alanında uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi, obeziteye sebep olabilecek herhangi bir hastalığının olup olmadığının ve kişiye özel tedavi rejiminin belirlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda son dönemde ülkemize gelen, tüm dünyada ve ülkemizde de sıkça kullanılmaya başlanan zayıflama iğneleri var” diye konuştu.

'SU İÇİLMESİNE DE DİKKAT EDİLMELİ'

Zayıflama iğnelerinin kullanımına ve yan etkilerine değinen Dr. Demir, "Türkiye'de şu an günlük ve haftalık kullanılabilen zayıflama iğneleri var. Düşük dozlarla başlayıp, sonrasında kişiye özel olarak dozlarını artırıyoruz. Zayıflama iğnesinin etkisini görebilmemiz için en az 3 ay kullanıp, yüzde 5’ten fazla da kilo kaybı sağladığını görmemiz ve en az 1 yıl kadar kullanmamız gerekiyor. Hasta daha önce pankreatit atağı geçirmişse, pankreas ya da tiroit kanseri öyküsü varsa veya ailede MEN-2 sendromu (medüller tiroid kanseri) varsa bu ilaçları kullanmıyoruz. Safra kesesinde taş yapabilir, bulantı, gaz, şişkinlik ve kusma gibi şikayetlere yol açabilir. Bunlar kabul edilebilir ölçüde olup hastanın yaşam kalitesini azaltmıyorsa, kullanıma devam ediyoruz. Bunların kullanıldığı dönemde su içilmesi, diyete ve egzersize dikkat edilmeli" dedi.

'BİZE TOKLUZ MESAJI VERİYOR'

Tokluk hissi yaratan zayıflama iğnelerinin her yaş grubu için uygun olmadığını söyleyen Dr. Ahmet Suat Demir, "Yanlış kullanımlar görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onay verdiği bir molekül, 12 yaş ve üzerinde kullanılabiliyor. Türkiye'deki bazı zayıflama iğneleri 18 yaş altında kullanılamıyor. Hepsi insülin uygulaması gibi cilt altına uygulanıyor ama tabii kesinlikle insülin değiller. Merkezi sinir sisteminde tokluk merkezini uyararak, bize tokuz mesajı veriyor. Mide boşaltmasını geciktirerek besinlerin midemizde daha fazla kalması ve acıkmamamızı sağlıyorlar. Glukoz bağımlı insülin salınımını artırıyor ve glukagon salınımını bastırarak, acıkmamıza engel oluyorlar. Bu ilaçların her ilaçta olduğu gibi yan etkileri olabiliyor. Kullanacağınız ilaçlar size uygun olmayabiliyor. Mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından muayene edildikten sonra bu ilaçlara başlamak en uygun olanıdır" diye konuştu. (DHA)