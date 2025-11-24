Öğretmenler Günü nedeniyle vatandaşlar unutamadıkları öğretmen ve okul müdürleriyle ilgili anılarını sosyal medya üzerinden anlatıyorlar.

Balgat Kızılırmak Mahallesi’nde oturan Numan Küçük sosyal medyadan “Balgat’ımızın değeri, Müdür Behram Destanoğlu” mesajı büyük ilgi gördü.

Numan Küçük, Balgat Ortaokulu Müdürü Behram Destanoğlu’nu anlatırken “Kızarken bile duruşundan tavizsizlikle merhameti elden bırakmıyordu.

Görevi başında “Yavuz” disiplin yüzlü,

Dost meclislerinde “Yunus” gönüllü,

Fikirde, seceresiyle “Kuvva-i Milliyeci” Türk,

Vatan yürüyüşünde “yurtsever” Türk Ulusçu,

Türk Milleti’nin düşmanlarına karşı “Milli Öfkemiz”diniz !

Hocam siz gittiniz gideli ömrümüze kış geldi. Artık hatıralar ile defter, kalemimiz bile üşüyor.

Balgat Ortaokulu yolları buzlu. Türk’ün Andı’nı susturdular. İstiklal Marşımız; sizsiz heyecansız söylenir oldu.

Muazzez elçiliğiniz bizim kandillerimiz ve ışıltılar olduğu müsebbibiyle bizlerin yetişmesindeki emeğinize ve size minnet duygularımızı ifade ediyor, hatıralarınız önünde en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kutlu tininiz şad, otağınız cennet olsun.” diye yazdı

Numan Küçük’ün mesajına yüzlerce Balgat Ortaokulu’ndan mezun olmuş yüzlerce öğrenci anılarıyla katıldı.

Balgat Ortaokulu mezunları, Ayşe Oluç, Kamuran Vural, Kazım Namalan, Cemal Altay, Recai Akyol, Kadir Dönmez, Nazile Destanoğlu ,Bayram Gültekin, Mehmet Güneş, Sevinç Çebi, Gülşen Temizsoy, Fehmiye Karataş, Hidayet Ersöz, Nursel Doğru, Nazlı Açıkyıldız Çıraklı, Kevser Dalgıç, Ümit Korkmaz, İrfan Eriş, Sultan Yıldız, Asuman Kumbasar Duman, Nuray Kocasoy, Zehra Güneş, Şükran Çamlı Tanyeri, Zeynep Öztürk Çelik, Sadık Tiryaki, Durmuş Öztürk, Esin Göncüoğlu, Gülşen Temizsoy, Şen Yaşar Fatma Hacıoğlu, Hatice Demirsan, Murat Eğerci, Binnaz Çınar Özkan, Hakan Demir. Ömer Maraş, Hülya Duman Kaya, Sadık Tiryaki, Yaşar Kemal Özer, Erdal Ekici, Murat Terzi, Figen Kutur Hatunoğlu, Aynur Ercan, Nazmi Demirel Şaban Aydar, Kadriye Başar Turan, İsa Erol, Mehmet Güneş, Seçil Bektaş Darçın, Süleymen Akçay ve daha birçok öğrenci müdürleri Behram Destanoğlu ilgili anılarını paylaştılar.