Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi için yayınladığı One UI 8.5 Beta yazılım güncellemesi, kullanıcıları büyük bir sürprizle karşıladı. Güncellemeyi yükleyenler, kamera uygulamasında iki popüler modun, "Çift Kayıt (Dual Recording)" ve "Tek Çekim (Single Take)", tamamen kaldırıldığını fark etti. Özellikle içerik üreticilerinin favorisi olan bu modların eksikliği, kullanıcılar arasında şaşkınlık yarattı

Kaldırılma Nedeni: Samsung'dan Ses Yok

Kaldırılan modlardan Çift Kayıt, aynı anda ön ve arka kameralarla video çekme imkanı sunuyordu; bu da mobil vlog'lar için hayatiydi. Tek Çekim modu ise tek bir dokunuşla kolajlar, filtreli fotoğraflar ve farklı formatlarda içerikler oluşturarak pratiklik sağlıyordu. Bu iki sevilen özelliğin ilk beta sürümünden neden çıkarıldığına dair Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

💡 Perde Arkası İddiası: "Hepsi Bir Arada" Yeni Bir Mod mu Geliyor?

Teknoloji kulislerinde ise bu durumun bir hata değil, bilinçli bir hamle olabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, Samsung'un bu iki modun işlevlerini birleştirerek daha gelişmiş, muhtemelen yapay zeka destekli tek bir "hepsi bir arada" kamera modu üzerinde çalıştığını düşünüyor. Bu sayede kullanıcı deneyiminin basitleştirilmesi hedefleniyor olabilir.

⏳ Panik Yok: Geri Gelme İhtimali Yüksek

Kullanıcıların panik yapmasına gerek olmadığı belirtiliyor. Beta sürümleri test aşamaları olduğu için, kaldırılan modların sonraki beta güncellemeleriyle geri getirilmesi veya vaat edilen daha gelişmiş alternatifleriyle kararlı sürümde yer alması oldukça olası. Galaxy S25 kullanıcıları, bu sessiz değişikliğin gerçek nedenini öğrenmek için Samsung'un yeni beta sürümünü ve resmi açıklamasını merakla bekliyor.