Noel Baba figürünün kökeni, 4. yüzyılda Anadolu’da yaşamış bir din adamı olan Aziz Nikolaos’a dayanır. İşte detaylar...

Aziz Nikolaos, zengin bir ailenin çocuğuydu ve ailesinin vefatından sonra tüm servetini yoksullara yardım etmek, çocukları korumak ve iyilik yapmak için harcadı.

En meşhur hikâyesi ise, üç kızını evlendirecek parası olmayan fakir bir adama gizlice altın bırakmasıdır. Bu altınların bazı rivayetlere göre pencereden atılarak kızların çoraplarına veya ayakkabılarına düşmesi, Noel gecesi hediye bırakma geleneğinin ilk adımlarından biridir.

Yani Noel Baba’nın “gece gizlice hediye bırakan iyiliksever kişi” özelliği tamamen Aziz Nikolaos’tan gelir.

NOEL BABA FİGÜRÜ NASIL DÖNÜŞTÜ?

2. Avrupa Gelenekleri ile Karışması (Orta Çağ)

Aziz Nikolaos, Orta Çağ boyunca özellikle Hollanda, Almanya ve Belçika’da çok sevildi.

Hollandalılar ona Sinterklaas adını verdi.

Uzun pelerin giyen,

Başpiskopos şapkası takan,

Çocuklara hediye getiren bir aziz figürü olarak kutlanıyordu.

Sinterklaas’ın 5–6 Aralık’ta çocuklara hediye bırakması, bugünkü Noel Baba’nın en önemli temellerinden biridir.

AMERİKA’DAKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Hollandalı göçmenler 17. yüzyılda Amerika’ya yerleştiğinde Sinterklaas geleneğini de beraberlerinde götürdüler.

Sinterklaas ismi zamanla İngilizce telaffuza uyarlanarak Santa Claus oldu. 1800'lerden itibaren Santa Claus karakteri çocuklara yönelik eğlenceli bir figüre dönüştü.

1823 – “A Visit from St. Nicholas” (The Night Before Christmas) Bu ünlü şiirde Santa Claus’un:

Geyiklerle uçan kızak,

Geceleri hediye dağıtma,

Neşeli ve tombul görüntü

gibi özellikleri belirginleşti. Bu, modern Noel Baba’nın en kritik kırılma noktasıdır.

TARİHSEL ÖZET ZAMAN ÇİZELGESİ

Dönem Olay M.S. 270–343 Aziz Nikolaos’ın Anadolu’da yaşaması Orta Çağ Avrupa’da Sinterklaas kültü ortaya çıktı 1600’ler Sinterklaas Amerika’ya taşındı 1800’ler “Santa Claus” adı yerleşti; şiirlerle modernleşti 1930’lar Coca-Cola, günümüzdeki Noel Baba’yı popülerleştirdi Günümüz Noel Baba dünya çapında kültürel bir simge