Yunanistan’da gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre deprem, 6 Aralık 2025 günü saat 23.48’de kaydedildi. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Mora Yarımadası’na yakın bir bölgede olduğu belirtilirken, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.