Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Vedat Dolakay’ın başdanışmalığını yapan Ahmet Can Ersan’ın kurduğu ACE Mİmarlık 40. Yılını Normal Şartlar Altında adını verdiği belgesel film ve görkemli bir galayla kutladı.

“Normal Şartlar Altında” belgeseli, “Ankara Apartmanları” projesini çeken ekip tarafından hazırlandı. Belgesel, ofisin 1985’ten bu yana süren hikâyesini anlatırken, Ankara’nın yakın geçmişine uzman bakış açılarıyla ışık tutuyor.

Panora AVM’de gerçekleştirilen galaya, ACE Mimarlığın kurucusu Ahmet Can Ersan, oğlu ve ACE Mimarlık Kurucu Ortağı Orçun Ersan ve Ankara’nın ileri gelenlerinden birçok isim katıldı.

Filmin yönetmenliğini Halit Erhan Oğuz, yapımcılığını ise Rabia Çelik üstlendi. Hazırlık süreci 1,5 yıl süren belgesel, izleyicilere aynı zamanda duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık 90 dakika süren gösterimin ardından, 40. yıl kutlaması gerçekleştirildi.