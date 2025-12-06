Türkiye, son yıllarda sadece bir tatil destinasyonu olmaktan çıkarak uluslararası kongreler, dev fuarlar, diplomatik zirveler ve mega etkinliklerin yeni merkezi hâline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “12 ay turizm” ve “nitelikli turist” vizyonu doğrultusunda ülke, dünyanın önde gelen etkinlik merkezleri arasında hızla yükseliyor.

Fuar ve Kongrelerde Rekor: 20 Milyonun Üzerinde Ziyaretçi

2023–2024 döneminde Türkiye genelindeki fuar ve kongrelerde 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. İş amaçlı gelen bu ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistine kıyasla 3–4 kat daha yüksek gerçekleşti.

İstanbul, ICCA verilerine göre kongre şehirleri arasında yükselişini sürdürürken, Antalya da kış aylarında bile yüksek doluluk oranlarıyla “kongre şehri” kimliğini güçlendirdi.

Türkiye, Dünyanın En Prestijli Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye’nin uluslararası etkinlik trafiğini artıran başlıca organizasyonlar arasında şunlar öne çıkıyor:

Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerinin buluşma noktası

Gastromasa (İstanbul): Michelin yıldızlı şefleri bir araya getiren gastronomi zirvesi

Lüks Düğün Kongreleri: Hint, Arap ve Avrupa lüks düğün pazarında Türkiye’nin payını artıran dev organizasyon

Uluslararası Tıp Kongreleri: Estetik, göz ve diş hekimliği alanlarında Türkiye’yi küresel merkez hâline getiriyor

Dünyanın En Büyük Fuarları Arasında: Türkiye İlk 5’te

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bazı dev fuarlar dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer alıyor:

EMITT: Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri

IDEF: Savunma sanayisinin uluslararası vitrinlerinden

Istanbul Jewelry Show: Küresel mücevher sektörünün önemli buluşması

Marble İzmir: Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından

Growtech, Automechanika, UNICERA: Alanlarında küresel referans niteliğinde büyük organizasyonlar

Türkiye’nin Genç ve Teknoloji Odaklı Yüzü: TEKNOFEST Öne Çıkıyor

Teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye, TEKNOFEST gibi büyük etkinliklerle dünya sahnesinde yer alıyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festival, geleceğin teknolojilerine yön veriyor. GameX ve GIST gibi dijital etkinlikler ise Türkiye’nin genç ve dinamik yapısını uluslararası arenada güçlendiriyor.

Turizme Büyük Katkı: Etkinlikler Ekonomiyi 12 Aya Yaydı

Kongre ve fuar ziyaretçilerinin otel, restoran, ulaşım ve alışveriş harcamaları:

Yerel ekonomiyi güçlendiriyor,

Döviz girdisini artırıyor,

Turizmin 12 aya yayılmasını sağlıyor,

Türkiye’nin küresel marka değerini yukarı taşıyor.

Türkiye, Küresel Bir Sahne Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlar sayesinde Türkiye;

güvenli, modern, uluslararası etkisi yüksek,

diplomasi ve ticaretin buluşma merkezi bir ülke konumuna yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın stratejik vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin kongre ve fuar turizmindeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.