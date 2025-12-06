Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Soma’da yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Nazım Yavuz Stadı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Bak’ın yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve protokol üyeleri katıldı.

Açılış öncesi statta incelemelerde bulunan Bakan Bak, top sektirip protokol üyeleriyle paslaştı. Ardından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek stadyum hizmete açıldı. Bakan Bak, açılış sonrası tribünden Somaspor–Menemen Belediyespor müsabakasını izledi. Günün anısına Bakan Bak ve protokol üyelerine isimlerinin yazılı olduğu Somaspor forması hediye edildi.

Bakan Bak: “Yatırımları hızlıca tamamlıyoruz”

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin son yıllarda spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Bak, “Yatırımları hızlıca tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem ve talimatları doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, gençlik kampları ve yurtlar inşa ediyoruz. Soma, bu yatırımlardan önemli pay alan ilçelerimizden biri” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de lisanslı sporcu sayısının hızla arttığını vurgulayan Bakan Bak, “Tekvando, karate, halter gibi branşlarda alınan dünya dereceleri hepimizin gururu. İslami Dayanışma Oyunları’nda 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz madalya kazandık. Bu başarıların temelinde doğru altyapı yatırımları var” dedi.

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası yolunda

Bakan Bak, 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Futbol Takımı’nın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, “Romanya maçını geçip ardından Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası’na gitmeyi hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir takımımız var. Hem futbol hem basketbol hem de voleybolda önemli başarılar geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın büyük kısmının Türkiye’de yapılmasının beklendiğini ifade eden Bakan Bak, “Modern tesisler sayesinde büyük organizasyonları üstleniyoruz. Soma’daki 6 bin kişilik Nazım Yavuz Stadı da bu yatırım vizyonunun bir parçası. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Soma’ya çok sayıda yatırım kazandırıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Soma’da yapılan yatırımlara dikkat çekerek, “Soma’ya özellikle stat yatırımı başta olmak üzere gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, 12-13 mahalleye yapılan halı sahalar ve yenilenen Vali Muzaffer Ecemiş Salonu gibi birçok eser kazandırdık. Bugün de 6 bin kişilik modern bir stadyumu Soma’nın gençleriyle buluşturduk. Bu süreçte değerli Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın güçlü desteği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.