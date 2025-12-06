OSMANİYE’nin Bahçe ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında gerçekleşti. SEÇ Turizm’e ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta ilerleyen 06 CSZ 652 plakalı TIR’a çarptı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.