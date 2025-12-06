“Kuruluş: Orhan” dizisi, Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Bozdağ Film yapımı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Emre Kızılırmak da katıldı.

Mabet Şövalyelerinin Lideri Hector Rolüyle Emre Kızılırmak

Emre Kızılırmak, dizide kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı’nın kaleme aldığı dizide Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Mehmet Ali Nuroğlu, Faruk Aran ve Belgin Şimşek gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.