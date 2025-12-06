ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen konferans kapsamında “The National” gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Barrack, ABD’nin 2003’te Irak’ı işgal etmesinin ardından ortaya çıkan tabloyu “3 trilyon dolar civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih ve yüzbinlerce kayıp” olarak özetledi ve “Elde hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Barrack, Irak’ta federal sistemin, kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına katılmak istememesi nedeniyle uygulandığını belirterek, Suriye’de benzer bir yaklaşımın izlendiğini aktardı: “SDG bir tür YPG ya da PKK, bırakın kendi aralarında baş etsinler. Özerk olabilirler, kendi dilleri, okulları ve hatta yerel orduları olabilir. Ancak bu, Yugoslavya’da olduğu gibi Balkanlaşmaya yol açıyor. Tek bir federal model üzerinde anlaşamıyorsanız, bölünüyorsunuz ve birbirinizle savaşıyorsunuz. Irak’ta olan buydu.”

ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarını “insani çıkarlar ve denge arayışı” olarak nitelendiren Barrack, “Ancak işe yaramayan bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız” dedi. Barrack, Irak’taki kaosun devam ettiğini ve İran’ın bu ülkede önemli mücadeleler verdiğini vurguladı: “Sünni kontrolü altındaydı. Saddam Hüseyin ve Libya’daki Kaddafi senaryoları aynıydı; federalizm hiçbir zaman işe yaramadı.”

İsrail ile ilişkiler konusunda da açıklama yapan Barrack, Suriye’nin işbirliğine açık olduğunu belirterek, “İsrail henüz güvenmiyor, bu nedenle süreç yavaş ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Güvenlik ve Sınır Anlaşması ile normalleşme hedefliyor. Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum” dedi.

Hizbullah meselesine de değinen Barrack, rejim değişikliklerinin bölgede hiçbir zaman başarılı olmadığını belirterek, “1946’dan bu yana ABD’nin müdahil olduğu yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı, hepsi başarısız oldu. Trump ve Rubio rejim değişikliğinden yana değil, bölgeye bırakılan çözümlerden yanalar. İsrail’in işi bitirmemesi, ABD’nin değil, kendi hikayesinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Şu an 5. bölümdeyiz, önümüzde 5 bölüm daha var” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Ortadoğu politikaları, Suriye’deki özerklik tartışmaları ve İsrail-Hizbullah ilişkisine dair Barrack’ın açıklamaları, bölgesel dengeler ve gelecekteki stratejiler açısından dikkat çekici değerlendirmeler içeriyor.