CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39. Olağan Kurultay’da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Özel, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Özgür Özel’in Anıtkabir Özel Defteri mesajı

Özel, deftere yazdığı mesajda Cumhuriyet ve CHP’ye yönelik baskılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Kurultayımızda yenilenen programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik içinde geleceğe yürüyoruz. Çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Partimiz bugün kapatma tehdidine kadar uzanan ağır saldırılar altındadır. Cumhurbaşkanı adayımız, seçilmiş belediye başkanlarımız ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak sizden aldığımız ilhamla tüm saldırıları boşa çıkaracak iradeye sahibiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Ziyaret, İsmet İnönü’nün Anıtkabir’deki mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.