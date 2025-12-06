CHP’de Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. 2,5 saat süren kritik toplantıda parti içi görevlendirmeler netleşirken, önceki MYK’da bulunan 12 isim liste dışında kaldı.

Toplantıda, Özgür Özel’in yanına PM’nin en genç üyeleri Berdirhan Berk Doğru, Melisa Uğraş, Kübra Gökdemir ve Canan Taşer’in oturması dikkat çekti. Basına kapalı yapılan toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alındı ve Özel’in A takımı resmen oluşturuldu.

CHP’nin Yeni MYK’sı Açıklandı

Açıklanan MYK listesi şöyle:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurt İçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çiftçi

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

12 İsim Yeni MYK’da Yer Almadı

Önceki MYK’da bulunan şu isimler yeni dönemde liste dışı kaldı:

Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Bakan, Erhan Adem ve Necati Yağcı.

CHP’de yeni MYK’nın ardından gözler şimdi 15 Aralık’ta açıklanması beklenen gölge kabineye çevrildi.