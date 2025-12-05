HABER MERKEZİ

Kamuda görev yapan mühendis, mimar ve teknik hizmetler sınıfı personelini bünyesinde barındıran Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Başak Komar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nundan geçen ‘seyyanen zam’a ilişkin; “Müfettişlere var, denetçilere var, uzmanlara var… Peki Türkiye’nin kalkınmasını sağlayan ve tüm hizmetleri her zaman sonuna kadar sırtlayan mühendise yok mu?” dedi.

Mühendis Tek-Sen Tarım- Orman Sendikası’ndan Didem Yaman, “Çocukların gözünde bile artık kıymetimiz yok” diye konuştu. Açıklamada şunlara yer verildi: “Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü. Bugün, bilimin, tekniğin, aklın ve emeğin günü. Bugün, bilişimden sanayiye, tarımdan ormana, ulaşımdan sağlığa, enerjiden madenciliğe, kültürden turizme, hava yollarından karayollarına, teknolojiden şehirleşmeye kadar hayatın her alanında imzası olan mühendislerin günü.

Dünyanın her yerinde bugün, mühendislerin insanlık için ürettiği değer, alın teri ve sorumluluk hatırlanıyor. Biz de bugün, bu ülkenin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak, yalnızca bir “gün” kutlamaya değil, mesleğimizin itibarını, emeğimizin hakkını ve ülkemizin geleceğini savunmaya geldik.

Çünkü biliyoruz ve görüyoruz! Deprem olduğunda güvenli bina sorulduğunda akla mühendis geliyor, e-devlet hizmetlerinde bir kesinti yaşandığında akla mühendis geliyor, enerji kesildiğinde çözüm istendiğinde akla mühendis geliyor, trafik kilitlendiğinde, şehir plansız büyüdüğünde akla mühendis geliyor, “Yerli ve milli üretim” denildiğinde yine akla biz geliyoruz.

Yolun olduğu yerde mühendis vardır! Barajın olduğu yerde mühendis vardır! Dijital dünyanın kodlarında mühendis vardır! Hayatın aktığı her yerde biz varız! İşte tam da bu yüzden bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde toplandık. Çünkü bizler, bu ülkenin kalkınmasını omuzlayan mühendisler olarak, Dünya Mühendisler Günü’nü yalnızca hatırlanarak değil, hakkımızı alarak kutlamak istiyoruz.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen seyyanen zam düzenlemesi, yalnızca belirli unvanları kapsayan bir “iyileştirme” ile kamu çalışanları arasında büyük bir adaletsizlik yaratmıştır. Müfettişlere var, denetçilere var, uzmanlara var… Peki Türkiye’nin kalkınmasını sağlayan ve tüm hizmetleri her zaman sonuna kadar sırtlayan mühendise yok mu? Şehirleri planlayan mühendis ve mimara yok mu? Tekniği ve bilimi sahaya taşıyan THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) personeline yok mu?

Buradan açıkça söylüyoruz! Eğer adaleti savunuyorsak, bu iyileştirmeler ülkenin temel direği olan ve devletin tüm hizmetlerini kesintisiz ve güvenli olarak sağlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarına da yapılmalı!

Biz ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Biz lütuf değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz göz ardı edilmek değil, değer görmek istiyoruz! Henüz geç değil, Meclis’e çağrımız nettir: Teklif, Genel Kurul’a geldiğinde Mimar, Mühendis, Şehir Plancıları ve Teknik Hizmetler Sınıfı personeli de zam kapsamına alınsın!

Mühendisi yok sayan bir kamu politikası, ülkenin geleceğini görmezden geliyor demektir. Bugün ülkede yabancı mühendis ve mimarlara ödenen ücret, Türk mühendisinden, Türk mimarından daha yüksek belirlenmiştir. Bu durum açık ve acı bir gerçektir.

Biz diyoruz ki, kendi ülkesinde kendi mühendisinin değeri yabancıdan düşük olamaz! Bu ülkenin barajını yapan mühendis, köprüsünü tasarlayan mühendis, yazılımını geliştiren mühendis, şehrini planlayan mühendis, mimar, şehir plancısı…

Bu ülkenin mühendisleri kendi toprağında ikinci sınıf mühendis olamaz! Bu nedenle talebimiz kesindir, bu sorunların kökten çözümü, Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu’nun çıkarılmasından geçiyor.

Bu kanun, mesleğin itibarını koruyacak, yetki ve sorumlulukları netleştirecek, ücret güvencesini sağlayacak, genç mühendislerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Ve bugün burada yalnız değiliz; hakikatin, bilimin ve emeğin yanındayız. Türkiye’nin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak bugün burada bir aradayız, güçlüyüz ve kararlıyız.”