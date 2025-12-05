Türk Sanat Müziği’nin efsane yorumcusu Zeki Müren, doğum gününde Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir konserle anıldı. Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen anma gecesine sanatseverlerin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Ferudun Güngör ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Salonda Müren’in unutulmaz eserleri yankılandı. Şef Derya Bozkurt Uğurlu’nun yönettiği YENİMEK Türk Sanat Müziği Korosu, özenle hazırladığı repertuar ve sahnedeki performansıyla dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. “İşte Benim Zeki Müren” eseriyle başlayan konser, sanat güneşinin “Şimdi Uzaklardasın”, “İlk Aşk” ve “Bir Demet Yasemen” gibi sevilen şarkılarıyla devam etti.

Nostalji dolu gecede Başkan Yaşar da vatandaşlarla birlikte eserlere eşlik etti. Program sonunda yoğun alkış alan koro üyelerine teşekkür eden Yaşar, Şef Uğurlu’ya çiçek takdim etti. Konuşmasında Zeki Müren’i saygı ve özlemle andıklarını ifade eden Yaşar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin milletin öz değerleri olduğunu vurguladı.

“Bu ülkenin Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Alaeddin Yavaşca ve Muazzez Abacı gibi gerçek yorumculara ihtiyacı var” diyen Yaşar, genç nesillere doğru müzik kültürünü aktarmanın önemine dikkat çekti. Yenimahalle’de sanatla buluşmayı kolaylaştırmak için modern salonlar yaptıklarını belirten Yaşar, benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.