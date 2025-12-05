Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmeyi sürdürüyor.

Başkan Çetin, evde tedavi altında bulunan vatandaşları sık sık ziyaret ederek onlara moral aşılıyor. Ziyaretlerde hastalar ve aileleriyle sohbet eden Çetin, sağlık durumları hakkında bilgi alıp yakınlarına da iyi dileklerde bulunuyor.

“Hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında olmak bizim için önemli”

Vatandaşların hastalık sürecinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Hastalık, insanların en hassas dönemlerinden biri. Bu süreçte hemşehrilerimizin yanında olup onların moralini yükseltmek bizim için önemli bir görev. En zor anlarında da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar, ailelerine de güç versin,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden memnuniyet duyan vatandaşlar ve aileleri, Başkan Çetin’e teşekkür ederek bu tür buluşmaların kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.