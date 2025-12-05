Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp A.G.’yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonla aradığı mağdura ‘Adınız terör soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı operasyonda kullanacağız’ diyerek inandıran şüpheli, kadının 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmada polis, isminin V.E.M. olduğunu belirlediği şüphelinin, Ankara’da kullandığı ticari taksinin kamera kayıtlarını inceleyerek A.G. ile buluştuğu anları da tespit etti.

Yapılan araştırmada şüphelinin, ziynet eşyalarını aldıktan Şanlıurfa’ya kaçmak üzere yola çıktığını belirlendi. Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, Aksaray’da düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlı V.E.M., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)