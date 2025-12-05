CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilen konserde, orkestrayı Eryılmaz yönetirken, Keskin solist olarak eşlik etti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfının üç sezondur sponsoru ve çözüm ortağı olduğu orkestranın, DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen programın açılışında seyircilere hitap eden Eryılmaz, Orkestra Akademik Başkent ile ilk kez sahne aldığını söyledi. Eryılmaz, 'Konserleri bana ilham oldu. Şimdi beraber çalışmaktan büyük mutluluk duydum.' dedi.

Eserlere dair bilgi veren Eryılmaz, 'Farklı kültürlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz, bu çeşitlilik bizim kültürümüzü de zenginleştiriyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Konserde, Eryılmaz'ın iki eserinin yanı sıra Azerbaycan ve Balkan halk müziği temelli yapıtlar da seslendirildi.

Keskin, Aaron Copland'ın 'Klarnet Konçertosu'nun yanı sıra Eryılmaz'ın 'Besime Sultan'ın Trakya Havaları' adlı eserini orkestrayla birlikte yorumladı.