Dünya Ümitler Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden Kızılcahamamlı sporcu Hamza Osman Aydoğan, dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Aydoğan’ın şampiyonluğu ilçede sevinçle karşılandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, başarılı sporcuyu, ailesini ve antrenörlerini tebrik ederek, bu önemli başarının ilçeyi ve Türkiye’yi uluslararası arenada gururlandırdığını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi