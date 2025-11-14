Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO Podoloji Bölümü tarafından Emekliler Lokalinde yapılan ücretsiz kontroller, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Etkinliğe Belediye Başkanı Vekili Murat Yalçın ve Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer de katılarak destek verdi. Diyabet vakalarının artışına ve erken teşhisin önemine dikkat çekilen programın, 14 Kasım Perşembe günü 11.00-14.00 saatleri arasında Büyük Kaplıca’da devam edeceği belirtildi.

Belediye, tüm vatandaşları ücretsiz değerlendirmelerden yararlanmaya davet etti.

Dünya Diyabet Günü’ne Özel Ayak Sağlığı Değerlendirmesi 👣



