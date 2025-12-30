Ligde ilk yarıyı 4 maçlık galibiyet serisiyle kapatan sarı-lacivertli ekip, 19. haftada İskenderunspor’a 4-2 yenilerek sezonun ilk yarısını tamamladı. Ankaragücü, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puan topladı.

Karatepe: “Başlangıçta Dezavantajlarımız Çoktu”

Göreve başladığında takımın ligin 3. haftasında 1 puanla son sırada olduğunu hatırlatan Karatepe, “Sezon başı üst ligden düşmenin handikapları, yabancı oyuncuların ayrılması ve transfer yasakları büyük dezavantaj. Takımımız çok heterojen; 6-7 tecrübeli oyuncumuz ve 20-25 genç oyuncumuz var. Ancak bu grubu birleştirip yarışmacı bir kimliğe kavuşturabiliriz diye düşündük. Şu anda attığımız temeller yavaş yavaş meyvelerini veriyor” dedi.

Genç Oyunculara Yatırım ve Play-Off Hedefi

Kaybettikleri maçlarda bile iyi bir performans sergilediklerini belirten Karatepe, transfer yasağını göz önünde bulundurarak genç oyuncuları A takıma kazandırdıklarını ifade etti.

Karatepe, play-off hedefinin takımı için gerçekçi olduğunu vurguladı:

“Ligin sonunda direkt çıkmak şu an gerçekçi bir hedef değil. Play-off hedefi çok daha gerçekçi. Play-off aşamasında güçlü camialar avantajlı olur, ancak elimizden geleni yaparsak oradan çıkma şansımız olabilir. Önümüzde 18 maç var, bu ivmeyle ilerlersek neden direkt çıkmayalım diye de düşünebiliriz.”

Ankaragücü’nün Gücü ve Taraftar Desteği

Ankaralı olan ve Süper Lig deneyimine sahip Karatepe, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor ve Gençlerbirliği tecrübelerinden bahsederek, Ankaragücü’nün güçlü bir camia olduğunu söyledi.

Ayrıca, genç oyuncuların gelişimi için taraftar desteğinin önemine dikkat çekti:

“Öz kaynaklarımız ve elimizdeki oyuncularla devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızı kaybetmez ve genç futbolcularımızın fiziksel ve mental gelişimini sağlarsak bu sezon bizim için avantajlı olur.”