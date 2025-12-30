Başkent Ankara’da soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde yaşanan don ve buzlanma günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, özellikle yüksek kesimler ve ara sokaklarda buzlanma riskinin arttığı görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Ankara’da hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Geceleri sıfırın altına düşmesi beklenen sıcaklıklar nedeniyle don olaylarının etkili olacağı, yer yer pus ve sis görülebileceği bildirildi.

GÜN GÜN TAHMİN!

Salı (Bugün):

Ankara genelinde hava çok bulutlu. Gün içinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Çarşamba:

Soğuk hava daha belirgin hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 0 derece ve altına düşmesi beklenirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilir. Buzlanma riski artıyor.

Perşembe:

Ankara’da hava soğuk ve parçalı bulutlu. Yağış ihtimali azalmakla birlikte, gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma etkili olabilir. Yüksek ilçelerde kısa süreli kar geçişleri bekleniyor.

Cuma ve hafta sonu:

Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle hafta sonuna doğru yeniden kar yağışı ihtimali gündeme gelebilir.

Meteoroloji yetkilileri, sürücüler başta olmak üzere vatandaşları buzlanma, don ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının şehir merkezinde tutup tutmayacağı ise yağış anındaki sıcaklık değerlerine bağlı olacak.