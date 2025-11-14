Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

'Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun.'

Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan’da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum.



Rabb’im mekânını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. https://t.co/OxD4bdn2C4 — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) November 13, 2025