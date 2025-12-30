Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Zabıta ekipleriyle birlikte gece saatlerinde fırınları denetledi. Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı kontrollerin yapıldığı denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulandı.

“Halk sağlığı önceliğimiz”

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta ekipleriyle birlikte gece saatlerinde sahaya çıkan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 7 fırında incelemelerde bulundu. Denetimlerde hijyen ve gıda güvenliği başta olmak üzere üretim ve satış koşulları kontrol edilirken; sağlık kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere idari para cezası kesildi ve eksiklerini gidermeleri istendi.

Unlu mamuller üreten işletmelere yönelik denetimlerde ürünlerin gramajı ile son kullanma tarihi geçen ürünler de zabıta ekipleriyle birlikte tek tek kontrol edildi. Başkan Şahin, işletme sahiplerine halk sağlığının öncelikleri olduğunu hatırlatarak hijyen kurallarına eksiksiz uyulması, üretim alanlarının temizliği ve satışa sunulan ürünlerde mevzuata uygunluk konusunda gerekli düzenlemelerin ivedilikle yerine getirilmesini istedi.

Denetimler devam edecek

Zabıta ekipleri, işletmelerin hijyen kurallarına uygun şekilde üretim yapmalarını sağlamak amacıyla kontrollerini düzenli olarak sürdürürken; üretim alanları, çalışanların kişisel hijyen şartları, kullanılan malzemelerin uygunluğu, saklama koşulları, temizlik düzeni ve genel işyeri ortamını ayrıntılı şekilde inceledi. Zabıta ekipleri denetimler sırasında eksikleri tespit edilen işletmelere, mevzuat çerçevesinde yapılması gereken düzenlemeleri tek tek anlatarak sağlık koşullarını eksiksiz yerine getirmeleri konusunda bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulundu.

Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanlara, gıda güvenliği ve hijyen konusunda daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatılırken bazı işletmelere ise idari para cezası işlemi uygulandı.