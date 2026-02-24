Ankara’nın Çubuk ilçesinde “Gönül Sofrası” sloganıyla kurulan iftar çadırı, Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çubuk Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda kurulan çadırda her gün yüzlerce kişi aynı sofrada buluşarak orucunu açıyor.

İftar Saatinde Uzun Kuyruklar Oluşuyor

İftar saatine kısa süre kala alanda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlara et yemeği, pilav, çorba ve tatlıdan oluşan menü ikram ediliyor. Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlandığı belirtilen yemekler, çadırda sıcak şekilde servis ediliyor.

Başkan Demirbaş Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor

Baki Demirbaş da sık sık iftar çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte orucunu açıyor. Demirbaş, zaman zaman yemek dağıtımına katılarak vatandaşlara ikramda bulunuyor.

300 Kişilik Yemek İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

İftar çadırına gelemeyen yaşlı, engelli ve hastalar için ise günlük yaklaşık 300 kişilik yemek paketi hazırlanıyor. Özenle hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Bazı günlerde bu dağıtımlara Belediye Başkanı Demirbaş da eşlik ediyor.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dualar

Çadırda ayrıca ilçe müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlileri Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriyor, ilahiler okunup dualar ediliyor.

Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edecek olan “Gönül Sofrası” iftar çadırı, Çubuk’ta dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendirmeyi sürdürüyor.