Ankara’nın Çubuk ilçesi ile kent merkezi arasında hizmet veren toplu taşıma hatlarının yeni ücret tarifesi netleşti. Açıklanan tarifeye göre Çubuk’tan Ulus ve Sıhhiye başta olmak üzere farklı güzergâhlarda tam bilet, öğrenci bileti ve kredi kartı ödeme ücretleri belirlendi.

Yeni tarifeye göre Çubuk–Ulus–Sıhhiye hattında tam bilet ücreti 61 TL, öğrenci bileti 32 TL, kredi kartı ile ödeme ise 66 TL oldu.

Çubuk–Ankara seferleri güncel ücret listesi

Açıklanan tarifede öne çıkan güzergâhlar ve ücretler şöyle:

Çubuk – Ulus – Sıhhiye:

Tam bilet 61 TL , öğrenci 32 TL , kredi kartı 66 TL

Çubuk – Saray:

Tam bilet 52 TL , öğrenci 30 TL , kredi kartı 57 TL

Çubuk – Siteler (Hasköy / Dörtyol):

Tam bilet 61 TL , öğrenci 40 TL , kredi kartı 66 TL

Tahtayazı – Siteler:

Tam bilet 82 TL , öğrenci 52 TL , kredi kartı 87 TL

Çubuk – İvedik OSB – Ostim:

Tam bilet 70 TL , öğrenci 46 TL , kredi kartı 75 TL

İndi–Bindi (Çubuk – Sıhhiye):

Tam bilet 35 TL, kredi kartı 41 TL

Yeni ücret tarifesinin Çubuk–Ankara hattında toplu taşıma kullanan yolcular için geçerli olduğu, ödeme türüne göre fiyatların farklılık gösterdiği belirtildi.