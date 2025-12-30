EPDK’nin elektrik ve doğal gaza ilişkin fiyat ve bedel artışları Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı kararlar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

EPDK’nin kurul kararıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılında uygulayacağı abone bağlantı bedelleri ve sayaç işlemlerine ilişkin yeni üst sınırlar da netleşti.

Buna göre, doğal gaz abone bağlantı bedelinin üst sınırı 8 bin 66 lira olarak belirlendi. 100 metrekare için ilave abone bağlantı bedeli 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ise ilk 100 metre için 4 bin 549 lira oldu.

Ön ödemeli sayaçlarda sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedeli ise 206 lira olarak düzenlendi. Ayrıca iç tesisatta yapılacak işlemlere ilişkin bedellerin 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında uygulanacağı açıklandı.

EPDK’nin kararıyla birlikte elektrik toptan satış fiyatları ile sayaç kontrol, güvence ve kesme-bağlama bedellerinde de artışa gidildi. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.