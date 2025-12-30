Netflix’te yayınlanan “Kasaba” dizisiyle son dönemde adından söz ettiren ödüllü yönetmen Seren Yüce, İstanbul Bomonti’deki evinde silahlı saldırıya uğradı. Kasklı bir saldırgan tarafından ayağından vurulan Yüce’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Seren Yüce’yi saldırıdan kısa süre önce telefonla arayan bir kişi, “Bankadan evrakınız var” diyerek kendisini kargo görevlisi gibi tanıttı. WhatsApp’ta adını “PTT Kargo” olarak kaydeden şahsın, evrakı imza karşılığı elden teslim etmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Yüce’nin, evde yardımcılarının bulunduğunu ve evrakın onlara bırakılabileceğini söylemesine rağmen şüpheli şahsın ısrarla “Evrakı elden, imza karşılığı vermemiz gerekiyor” dediği, bunun üzerine yönetmenin sabah saatlerinde evde olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

Kapıya geldi, silahını çıkarıp ateş etti

Saat 09.30 sıralarında motosikletle gelen, kasklı ve eldivenli saldırganın kapıda çantasından evrak yerine silah çıkardığı ve Seren Yüce’nin sol bacağına ateş ettikten sonra kaçtığı belirtildi. O sırada Yüce’nin eşi ve çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Yaralanan yönetmen, olayın ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Seren Yüce’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Kendi isteğiyle özel hastaneye sevk edildi

Ameliyat edilmesine karar verilen Seren Yüce’nin, kendi talebi doğrultusunda Ataşehir’deki özel bir hastaneye sevk edildiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Silahlı saldırıyla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, saldırının planlı olup olmadığı ve şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.