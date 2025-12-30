İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaları ve sahadan gelen vatandaş taleplerini kapsayan “2025 Yılı Meclis Çalışma Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Türkoğlu, raporda vatandaşın en temel gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı.

“Pazara çıkan, faturasını ödemekte zorlanan, et alamaz hale gelen milyonlar aynı şeyi söylüyor: Çalışıyoruz ama yetmiyor” diyen Türkoğlu, asgari ücretin, emekli maaşlarının ve sabit gelirlerin hayat pahalılığı karşısında hızla eridiğini ifade etti. Yapılan zamların açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını belirten Türkoğlu, geçim krizinin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini söyledi.

İşsizlik ve güvencesiz çalışma alarm veriyor

Raporda işsizlik ve güvencesiz çalışma, vatandaşın en büyük ikinci sorunu olarak öne çıktı. Gençlerin “Okuduk ama iş yok” sözleriyle umutsuzluğunu dile getirdiğini aktaran Türkoğlu, sanayide istihdamın daraldığını, taşeronlaşmanın arttığını ve gençlerin geleceklerini yurt dışında aramak zorunda bırakıldığını belirtti.

Altyapı, çevre ve kentleşme sorunları büyüyor

Üçüncü temel sorun başlığı ise altyapı, çevre ve sağlıksız kentleşme oldu. Ulaşım çilesi, trafik yoğunluğu, hava kirliliği, tarım alanlarının daralması ve su kaynaklarının plansız kullanımı vatandaşların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer aldı. Sağlıkta randevu krizi, eğitimde fırsat eşitsizliği ve barınma sorunu da halkın gündeminden düşmedi.

Rakamlarla 2025 Meclis çalışmaları

Selçuk Türkoğlu, 2025 yılına ilişkin Meclis faaliyetlerini şu rakamlarla paylaştı:

205 soru önergesi

11 araştırma önergesi

75 Genel Kurul konuşması

21 komisyon konuşması

4 kanun teklifi

Dönem’in başladığı 2 Haziran 2023’ten bugüne kadar ise Meclis kayıtlarına geçen toplam çalışmalar şöyle oldu: 330 soru önergesi

24 araştırma önergesi

304 Genel Kurul konuşması

62 komisyon konuşması

6 kanun teklifi

“Hukuksuzluk güveni zedeliyor”

Vatandaşın devletten temel beklentisinin adil bir ekonomi, insanca yaşam ve eşit hukuk olduğunu vurgulayan Türkoğlu, haksız gözaltılar ve hukuksuz tutuklamaların 2025 yılında da artarak sürdüğünü, bunun devlet–vatandaş arasındaki güveni ciddi biçimde sarstığını ifade etti.

2026 mesajı: Umut ve mücadele

Selçuk Türkoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“2026; işçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın kazanamadığı değil, alın terinin karşılığını aldığı bir yıl olmalıdır. Gençler kaçmak değil, umutla yaşamak istemelidir. Adalet, çevre ve umut bu ülkenin vazgeçilmezidir. Biz de 2026’da sahada olup, sorunları yerinde tespit eden ve Meclis’te takip eden siyaset anlayışını büyütmeye kararlıyız.”