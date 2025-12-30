Paylaşımda özellikle “Çök–Kapan–Tutun” uyarısı öne çıkarken, vatandaşlara dışarı çıkmanın güvenli olduğundan emin olunmadıkça bulundukları yerde kalmaları tavsiye edildi. Asansör kullanılmaması, gaz kokusu hissedilmesi halinde alanın hemen terk edilmesi ve yaralanma riskini azaltmak için mümkün olduğunca az hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışarıda bulunanlar için ise binalardan, elektrik hatlarından ve ağaçlardan uzak durulması, açık alanlara geçilmesi önerildi. Araç kullananlara güvenli bir yerde durmaları, köprü ve üst geçitlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması ve her artçıda tekrar “Çök–Kapan–Tutun” kuralının uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Büyükelçilik, deprem sonrası yolların kullanılamaz hale gelebileceği ve havalimanlarına erişimin zorlaşabileceği uyarısında bulunurken, birkaç gün boyunca güvenli bir yerde kalmaya hazırlıklı olunmasını da önerdi. ABD vatandaşlarına beklenmedik durumlar için seyahat sigortası yaptırmaları tavsiye edildi.

Yetkililer, paylaşımın Türkiye’nin yüksek deprem riski taşıyan bir bölgede yer alması nedeniyle rutin bir bilgilendirme ve hazırlık amacı taşıdığını belirtirken, ABD vatandaşlarının güncel güvenlik duyurularını alabilmesi için Smart Traveler Enrollment Program (STEP) sistemine kayıt olmaları çağrısını yineledi.

ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?



Deprem sırasında eğer içerideyseniz:



Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.… pic.twitter.com/Es6NM8KTgR — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) December 30, 2025