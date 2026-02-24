DMM’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, kamu kurumları adına internet üzerinden yatırım toplandığı ya da garanti kazanç vadeden herhangi bir program yürütülmediği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haber sitesi görünümü verilerek ‘devlet destekli yatırım programı’, ‘yüksek kazanç’ veya ‘ek gelir fırsatı’ başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir.”

Sahte içeriklerde resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımlarının kullanıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların bu tür içeriklere itibar etmemesi istendi.

DMM, kişisel ve finansal bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini önemle hatırlattı.