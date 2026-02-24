Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde koleksiyoner Erol Güzel tarafından getirilen kutsal emanetlerin yer aldığı serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

'BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Serginin açılışında konuşan vali Şimşek, 'Ramazanın huzur iklimi içerisinde bizlerin maneviyatında, gönül dünyasında çok önemli bir yeri olan kutsal emanetler sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kutsal emanetler sadece peygamberimiz ve ehlibeytinin bizlere bıraktığı hatıralar değildir. Kutsal emanetler aynı zamanda medeniyetimizin, manevi köklerimizin aslında nişaneleridir, sembolleridir. Bizler için de çok değerlidir. İnanıyorum ki Sivas'ta ramazan ayının bu huzur iklimini bu sergi daha da güçlendirecektir' dedi.

'SERGİDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI'

Kutsal emanetler sergisinin önemine dikkat çeken AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise 'Sergide çok manevi ve duygusal anlar yaşandı. İnsan ruh ve bedenden ibadettir. Nasıl ki bedenin doyurulmaya ihtiyacı varsa ruhun da vardır. Ruhun doyurulmasının tek yolu da maneviyattır. Manevi duygularla ancak insan ruhunu doyurabilir. Ramazan ayında bedenimizi aç bırakırken ruhumuzu doyurmanın, zenginleştirmenin bir yolunu burada hep beraber gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

SERGİ 4 GÜN AÇIK OLACAK

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirdi. Hz. Muhammed'in ayak izi, Sakal-ı Şerif'i gibi yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergiyi gezen Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler kutsal emanetleri yakından inceledi. 4 gün boyunca açık olacak olan sergi, saat 10.00 ile 17.00 arasında gezilebilecek. (DHA)