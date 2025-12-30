İstinaf Mahkemesi, davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen’in UYAP üzerinden sunduğu doktor raporunun dikkate alınmamasını ve davanın davacı yokluğunda sonlandırılmasını “hukuki dinlenilme hakkına aykırı” buldu. Kararda, Anayasa’nın 36. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi çerçevesinde “adil yargılanma hakkı” vurgulandı (UYAP kayıtları, mahkeme karar metni).

Mahkeme, savunma hakkının temelini oluşturan hukuki dinlenilme hakkının yargılama süresince gözetilmesi gerektiğini belirterek, tarafların delillerini sunmaları için verilen süreler dolmadan karar verilmesini de usul hatası saydı. Bu nedenle, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar kaldırıldı ve dosyanın yeniden görülmesi için mahkemeye gönderilmesine hükmedildi.

Davanın Geçmişi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla tüm kararların iptali ve kurultay ile kongrenin mutlak butlanla yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davada 11 Eylül 2025’te karar vermişti. Mahkeme, devam eden diğer davalar ve “pasif husumet yokluğu” gerekçesiyle davayı reddetmişti.

İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla süreç, CHP 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin iptal davasının yeniden değerlendirilmesiyle devam edecek.