Sigara fiyatlarına 5 Ocak'tan itibaren 5 TL zam geliyor. Artan maliyetler ve vergi yükleri nedeniyle alınan bu karar, sigara gruplarının raf fiyatlarını güncelleyecek.
Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 5 Ocak itibarıyla bazı sigara gruplarına 5 Türk Lirası zam yapılacağını açıkladı. Yapılacak artışın ardından ilgili sigara gruplarının raf fiyatlarının güncelleneceği belirtildi.
Zam kararının, artan maliyetler ve vergi yükleri nedeniyle alındığı ifade edilirken, yeni fiyatların 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Muhabir: Haber Merkezi