Sigara fiyatlarına 5 Ocak'tan itibaren 5 TL zam geliyor. Artan maliyetler ve vergi yükleri nedeniyle alınan bu karar, sigara gruplarının raf fiyatlarını güncelleyecek.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 5 Ocak itibarıyla bazı sigara gruplarına 5 Türk Lirası zam yapılacağını açıkladı. Yapılacak artışın ardından ilgili sigara gruplarının raf fiyatlarının güncelleneceği belirtildi.

Zam kararının, artan maliyetler ve vergi yükleri nedeniyle alındığı ifade edilirken, yeni fiyatların 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.