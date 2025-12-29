Hamas’ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada örgütün sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, örgüt bünyesinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kassam Tugayları tarafından yapılan duyuruda, Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında bulunan Şeyh Raid Saad’ın da öldürülen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ölümlerin hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.