CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının 500 bine yaklaştığını belirterek, infaz rejiminin kapsamlı şekilde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Özel, “Cezaevlerinde 500 bine yakın insanın bulunması, milyonlarca kişinin de dolaylı olarak bu durumdan etkilenmesi anlamına geliyor. Cezaevlerinin bu yükten çıkarılması için toplumsal mutabakata ihtiyaç var” dedi.

Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Ziyarette avukatlar ile Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna dikkat çekerek, “Bugün hastaneden geldi. Hastalığının nüks edip etmeyeceği sürekli takip edilen bir süreçte 10 aydır tutuklu bulunması kabul edilebilir değil. Hazırlanan iddianamede ceza almasını gerektirecek bir durum görülmüyor” ifadelerini kullandı.

‘2027 Şubat’ında Konutlar Teslim Edilecek’

Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın uzaktan bağlantı yoluyla yeniden ifade vereceğini belirten Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik dosyanın kooperatifçilik yöntemiyle yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili olduğunu söyledi. Anlaşmaların yapıldığını ve konutların 2027 yılı Şubat ayında teslim edileceğini vurgulayan Özel, dosyada kamu zararının bulunmadığını savundu.

İHA ve F-16 Açıklaması

Özel, Türkiye’de NATO’ya entegre tek radar sisteminin bulunduğunu belirterek, tespit edilen bir İHA’nın yaklaşık 2,5 saat boyunca takip edildiğini ifade etti. İHA’nın ancak yetki verilmesinin ardından Ankara yakınlarında düşürüldüğünü söyleyen Özel, Hava Kuvvetleri’nin teknik kapasitesinin yeterli olduğunu dile getirdi.

‘Tutuksuz Yargılama Esas Olmalı’

Cezaevlerindeki yoğunluğa yeniden dikkat çeken Özel, “Herkes için tutuklama uygulanan anlayıştan vazgeçilmeli. Kısa yargılamalar ve tutuksuz yargılama bir an önce hayata geçirilmeli. Cezaevi nüfusunun hızla düşürülmesi için toplumsal mutabakat sağlanmalı” dedi.