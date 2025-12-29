MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kadriye Köken (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli S.K. (42), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.K., bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye Köken’i takip etti. Köken’in karşısına çıkan S.K., yanında bulunan tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kadriye Köken olay yerinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadriye Köken’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli S.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kadriye Köken’in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Üç çocuk annesi olan Köken’in günlük işlerde çalıştığı, şüpheli S.K.’nin ise pastanelerde çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.